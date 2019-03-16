Очевидец бойни в Новой Зеландии рассказал, как пытался спасти людей

Один из очевидцев бойни в мечети в Новой Зеландии Абдул Азиз сообщил, что пытался отвлечь нападавшего после того, как тот открыл огонь, пишут СМИ.

Азиз был в мечети Линдвуд вместе с детьми, после атаки он покинул здание и попытался оказать сопротивление стрелку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Мужчина взял устройство для считывания с кредитных карт и кинул в террориста, направлявшегося к машине, после чего злоумышленник открыл огонь.

«Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он последовал за мной на автостоянку, так как это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня», – сообщил очевидец порталу Newshub.

После того, как Азиз заметил оружие, которое оставил нападавший, он поднял его и начал кричать «я снаружи, я снаружи», чтобы привлечь внимание террориста. В этом ружье на тот момент не было патронов.

Когда нападавший опять вернулся к машине и залез внутрь, Азиз кинул в окно авто ружье и разбил стекло. В ответ на это стрелок, как утверждает очевидец, испугался, начал ругаться и уехал с места преступления. После этого Азиз попытался преследовать террориста, но стрелок смог скрыться.

В пятницу в мечетях новозеландского города Крайстчерч были совершены теракты, 50 человек погибли. Подозреваемые уже задержаны.