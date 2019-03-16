Путин может провести встречу с французским политиком Мариани

Президент России Владимир Путин может встретиться с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я этого не исключаю», – ответил Песков на вопрос о возможности встречи, передает ТАСС.

Мариани ранее отмечал, что хотел бы встретиться с президентом России. Он сообщал, что эту возможность только предстоит согласовать.

Ранее кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани на митинге пятилетия воссоединения Крыма с Россией рассказывал, как полуостров преобразился за последние годы