ЧМ-2018 оказался самым прибыльным в истории чемпионатов мира по футболу

Прошедший в России чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в истории, говорится в финансовом отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

В документе сообщается, что ЧМ-2018 в России принес ФИФА 5,3 млрд долларов, передает Р-Спорт.

Согласно данным в отчете, доходы ФИФА в период с 2015 по 2018 годы составили 6,421 млрд долларов, причем 83% этой суммы организации принес ЧМ-2018 в России.

Подчеркивается, что ФИФА получила рекордные доходы по итогам четырехлетнего цикла, а чемпионат мира в России стал самым прибыльным в истории.

По итогам предыдущего четырехлетнего цикла (2011-2014 годов) ФИФА сообщала, что ее доходы составили 5,718 млрд долларов.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Трансляция матча Россия – Хорватия на ЧМ-2018 стала самым рейтинговым телевизионным событием 2018 года. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян следили за играми чемпионата мира по футболу-2018 с участием национальной сборной.