Названо самое рейтинговое телесобытие 2018 года

Самым рейтинговым телевизионным событием 2018 года стала трансляция матча Россия – Хорватия на Чемпионате мира по футболу, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Согласно исследованию, рейтинг трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии на Первом канале составил 20,2% среди всего населения России при доле аудитории 63,6%, передает РИА «Новости».

На втором месте оказалась трансляции матча Испания – Россия. Рейтинг на канале Россия 1 составил 18,6% при доле аудитории 57,7%. Третье место – у трансляции матча Франция – Хорватия (Россия 1, рейтинг – 16,2%, доля аудитории – 53,9%).

В то же время репортаж с церемонии открытия ЧМ-2018 на Первом канале занял лишь 27 место (рейтинг 7,6%, доля аудитории – 34,9%).



В число десяти самых популярных телесобытий также вошли футбольные матчи ЧМ-2018 «Россия – Египет», «Россия – Саудовская Аравия», «Уругвай – Россия. А также матч между хоккейными сборными России и Германии на XXIII зимних Олимпийских играх, новогоднее обращение президента Владимира Путина и фильм «Последний богатырь».



Исследование проводилось в городах с населением свыше 100 тыс. человек среди россиян старше четырех лет с 1 января по 31 декабря 2018 года. При составлении рейтинга не учитывались телепрограммы длительностью менее пяти минут.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (71%) следили за играми чемпионата мира по футболу-2018 с участием национальной сборной.

Напомним, российская команда проиграла в четвертьфинале чемпионата, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.