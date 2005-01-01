Форс-мажор сорвал переговоры глав МИД России и Турции

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу были перенесены, об этом сообщили в российском МИД.

«Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Какой именно форс-мажор заставил перенести встречу, не уточняется.

Отмечается, что переговоры были запланированы на 18 марта в Анталье.