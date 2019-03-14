Украинский военный перешел на сторону ЛНР

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Сергей Магденко при содействии силовых ведомств и народной милиции Луганской народной республики перешел на сторону ЛНР, сообщил официальный представитель военного ведомства республики Андрей Марочко.

«Силовыми ведомствами Республики совместно с Народной милицией проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады вооруженных формирований Украины Магденко Сергея Александровича», – передает его слова «Луганский информационный центр».

По словам Марочко, из показаний задержанного ясно, что «ни украинские политики, ни вооруженные формирования» не заинтересованы в завершении конфликта на Донбассе.

Он добавил, что переданные украинским военнослужащим служебные документы тщательно изучаются. Так, Магденко рассказал силовикам ЛНР, что командиры подразделений украинской армии используют своих подчиненных «в качестве рабов».

«Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги рабовладельцы-командиры успешно тратят в своих целях», – заявил Марочко.

Он отметил, что этот «бизнес» распространен во всех подразделениях 54-й бригады ВСУ.

«Таким трудящимся в тылу их командиры обеспечивают суточные боевые выплаты. А тех, кто не справляется с этой работой, в качестве наказания отправляют на передовые позиции, где прекращают им дополнительные выплаты», – заявил Марочко.

Кроме того, Магденко рассказал ополченцам о подготовке украинских силовиков иностранными инструкторами. Он также проходил подготовку в учебном центре сухопутных войск в населенном пункте Десна Черниговской области. Там иностранцы обучают украинских силовиков из разведывательных подразделений «минно-взрывному делу».

«Магденко подтвердил факты проведения целенаправленных огневых провокаций, которые осуществляют украинские боевики с целью вызвать ответный огонь и обвинить нас в нарушениях режима прекращения огня», – также отметил Марочко.

Украинские силовики часто переходят на сторону ополченцев.