Анонсировано выступление Путина на Международном арктическом форуме

Президент Владимир Путин планирует выступить на Пятом международном арктическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Форум будет 9 апреля в Санкт-Петербурге, в этот раз тема называется «Арктика – океан возможностей». Это международное мероприятие с дискуссиями, панельными обсуждениями, выступлением президента», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что аккредитация СМИ на форум закончится 20 марта.

Отмечается, что программа форума включает в себя мероприятия по ключевым темам, которые нужно проработать для совершения прорыва в развитии регионов Арктики.

В нее вошли сессии по развитию международного сотрудничества в сфере экономики, модернизации ключевых предприятий промышленности, социально-общественному блоку, сохранению и улучшению экологии и климата.