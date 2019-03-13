ОП пообещала оперативно передать в кабмин предложения по «Великим именам России»

Общественная палата России оперативно подготовит предложения правительству по итогам конкурса «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны, сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев.

«Принятый документ – очередной важный практический шаг в реализации общенародной инициативы по присвоению имен великих соотечественников аэропортам страны. Правительство утвердило процедуру, согласно которой мы оперативно подготовим представление о присвоении имен победителей конкурса «Великие имена России» и в установленном порядке подадим необходимые документы», – передает слова Фадеева ТАСС.

По его словам, в ОП уже обсуждают с общественностью, в том числе на площадках региональных палат, и с владельцами аэропортов – участников проекта перспективы оформления терминалов и создания мемориальных экспозиций.

«Они с воодушевлением принимают наши предложения и готовы активно содействовать в их исполнении», – пояснил Фадеев.

Накануне правительство России утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам и другим объектам имен выдающихся государственных и исторических деятелей.

В декабре были опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. Для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах России.

Конкурс «Великие имена России» ставил целью выбрать имена выдающихся государственных и исторических деятелей российского государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Он проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года по инициативе Общественной палаты, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2018 года подписал указ №681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении имен вносятся в кабмин Общественной палатой по результатам обсуждения в обществе.