Учителя в Дагестане отстранили после видео с избиением школьника

Дагестанское министерство образования и науки проводит проверку после видео, в котором зафиксировано, как преподаватель бьет мальчика в школе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор школы и учитель были отстранены от должностей, сообщили в министерстве, передает «Интерфакс».

Проверка проводится вместе с ОМВД России по Цумандинскому району, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, добавили там.