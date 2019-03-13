Авторынок России в феврале занял четвертое место в Европе

Россия поднялась на четвертое место в Европе по объему продаж автомобилей в феврале 2019 года.

Лидером рейтинга среди европейских стран стала Германия, где за месяц было продано почти 269 тыс. автомобилей. Показатели выросли на 2,7% по сравнению с февралем 2018 года, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

На второй строчке рейтинга оказалась Италия, где продажи машин составили около 178 тыс. единиц – падение на 2,4%. Замкнула тройку лидеров Франция с результатом в 172,5 тыс. проданных автомобилей (рост на 2,1%).

На четвертом месте расположилась Россия. В феврале 2019 года в стране было продано более 120 тыс. автомобилей. При этом, по оценкам аналитиков, отечественный авторынок смог подняться на четвертое место, несмотря на первое за почти два года падение продаж в феврале. Замкнула пятерку Испания, где было продано 100,7 тыс. автомобилей.