Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии из-за оправдания военного преступника

Польский посол в Белоруссии вызван в МИД страны для дачи пояснений в связи с оправданием казненного антикоммунистического активиста времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, признанного виновным в массовом убийстве белорусов.

«Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши», – сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС.

В понедельник Институт национальной памяти Польши (IPN) опубликовал выводы следствия по делу «о лишении жизни 79 человек – жителей района Бельск-Подляский в период с 29 января 1946 года до 2 февраля 1946 года», передает РИА «Новости».

В документе говорится, что выводы, установленные IPN в 1995 году о том, что действия Райса имели признаки геноцида, «ошибочны» и «не соответствуют фактам».

По мнению института, активист «не действовал с намерением уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживающую в Польше в ее нынешних границах».

В выводе института говорится, что Райс, в соответствии с действующим законодательством страны, невиновен.

В 2016 году жители города Хайнувка на востоке Польши в письме президенту страны выразили протест против марша национал-радикальных сил в честь «проклятых солдат» – подразделения Ромуальда Райса, который в 1946 году провел карательную операцию в деревнях.