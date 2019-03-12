Студентов уравняли в правах на отсрочку от армии

Госдума приняла на пленарном заседании закон, уравнивающий студентов разного возраста в правах на отсрочку от военной службы.

Согласно новым нормам, молодые люди, которым еще в школе исполнилось 18 лет, могут воспользоваться отсрочкой от призыва для прохождения обучения в бакалавриате и магистратуре, передает ТАСС.

Этот закон также позволяет достигшим призывного возраста во время обучения в школе право на отсрочку от призыва в связи с обучением по среднему профессиональному образованию.

«В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы», – так комментировал проект закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава думского комитета по обороне, один из авторов проекта закона Владимир Шаманов ранее подчеркивал, что эта норма необходима для многих молодых людей.