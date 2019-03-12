Госдеп решил отозвать всех сотрудников посольства США в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о намерении Вашингтона отозвать всех оставшихся сотрудников американского посольства в Венесуэле.

По словам Помпео, «это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики Вашингтона», передает ТАСС.

«США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе», – сообщил глава Госдепа.

Напомним, 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США могут начать вторжение в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН обвинил США в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу.