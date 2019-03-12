Алекперов заявил о негативном влиянии санкций на Лукойл

Глава Лукойла Вагит Алекперов на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил, что технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу компании, однако адаптация к ограничениям возможна за счет импортозамещения.

По словам Алекперова, в компании действительно почувствовали введение санкций, однако эти меры негативно сказались на деятельности не только российских компаний, передает ТАСС.

«Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений», – отметил глава Лукойла.

Он также указал на возникшую необходимость согласовывать с санкционным регулятором приобретение оборудования, особенно для морских операций, что «приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования».

В то же время, по словам Алекперова, санкции не влекут для Лукойла непреодолимых препятствий. По его словам, еще пять лет назад доля отечественного оборудования в компании достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%.

«Санкции сегодня вредны для нас, отрицательно сказываются. Но мы надеемся, что этот негативный период стабилизировался и дальше начнет смягчаться за счет импортозамещения и технологий, и оборудования», – заметил глава Лукойла.

Напомним, в октябре прошлого года Wall Street Journal написала, что санкции США в отношении Москвы привели к «неожиданному подъему» в российской экономике.