Уцелевшие после взрыва подъезды дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

Подъезды дома в Магнитогорске Челябинской области, уцелевшие после произошедшего 31 декабря 2018 года обрушения, признаны безопасными для дальнейшего проживания, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Получены документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома № 164 по проспекту Карла Маркса, проводимой АО «Магнитогорский гипромез». В заключении значится, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Далее документы будут переданы на госэкспертизу, заключение будет выдано 25 марта. В случае утверждения заключения должны быть выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов № 164 и № 164/6.

«В настоящий момент продолжается подготовка проектно-сметной документации. Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек. Несмотря на то, что проживание в большинстве подъездов дома возможно, президент России Владимир Путин заявил о необходимости расселения всех жильцов. Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщал, что на это понадобится около года, а премьер Дмитрий Медведев оценил затраты на эти цели в 900 млн рублей.