Войсковая группировка в Крыму усилена

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11 марта, понедельник | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Найдены черные ящики разбившего самолета Ethiopian Airlines
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США
Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям
Помним, каким он парнем был
Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
Вытрезвители – это вредный советский пережиток
Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Женщина может воевать, но должна воспитывать детей
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
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