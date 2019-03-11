Войсковая группировка в Крыму усилена

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне заявил, что крымская войсковая группировка усилена и обеспечивает защиту полуострова.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – передает его слова ТАСС.

По его словам, также создано оперативное командование в дальней морской зоне, обеспечивающее управление кораблями в Средиземном море.

Шойгу подчеркнул, что все воинские части являются «частями постоянной готовности».

Кроме того, министр обороны рассказал о наращивании количества высокоточного оружия.