Военный автомобиль опрокинулся на трассе во Владивостоке

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль – предположительно, «Панцирь-С1», в результате перекрыто движение в одну сторону.

«Машина опрокинулась, перекрыла движение. Уточняется, из какой она части», – приводит РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах региона

Есть ли пострадавшие в ДТП и что стало его причиной, пока не сообщается.

Однако, как отмечает «Комсомольская правда Владивосток», водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина попросту рухнула на бок. Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там просто начинает «качать». Если водитель не знал об этой особенности объездной трассы, то мог угодить в ловушку.

Официальных комментариев от военных пока не поступало. Однако региональное УМВД подтвердило факт ограничения движения на трассе остров Русский – бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты.

«При движении со стороны острова Русский в направлении бухты Патрокл опрокинулся автомобиль КамАЗ. Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции», – говорится в сообщении.