Нефть подорожала на фоне сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут в рамках коррекции после падения в пятницу и на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,30% – до 65,94 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,41% – до 56,30 доллара за баррель, передает РИА «Новости».