Пушков рассказал о большой лжи на службе Вашингтона

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение американской газеты The New York Times о том, что поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в прошлом месяце был делом рук оппозиционера, а не силовиков, как утверждали власти США.

«И вновь большая ложь на службе у политики: тогда как администрация [президента США Дональда] Трампа обвинила [главу Венесуэлы] Мадуро в поджоге гуманитарного конвоя, выяснилось, что грузовики подожгли сами сторонники [лидера венесуэльской оппозиции, самопровозглашенного «президента» Боливарианской Республики Хуана] Гуайдо. Об этом пишет The New York Times. Официальный Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией», – написал Пушков в Twitter.

New York Times сообщила в воскресенье, что, проанализировав ранее не публиковавшиеся кадры, а также различные видео инцидента, пришла к выводу, что грузовик с гуманитарной помощью подожгла венесуэльская оппозиция. Это прямо противоречит утверждениям Госдепартамента и вице-президента США Майкла Пенса.

Газета сообщила, что наиболее очевидной причиной сгорания грузовика с гуманитарной помощью стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, выстроившихся на участке границы.

В момент броска горящий кусок ткани случайно отделился от бутылки и из-за ветра попал прямо на один из четырех грузовиков, который мгновенно вспыхнул, передает ТАСС.

В статье говорится, что этот же оппозиционер через примерно 20 минут бросил коктейль Молотова, но уже не в Нацгвардию, а во второй грузовик, однако безуспешно. Этот фрагмент был найден на другой видеозаписи.

Издание заключило, что администрации президента Дональда Трампа и ведущим американским СМИ следовало проверить обстоятельства предполагаемого инцидента и не спешить тиражировать миф об антинародном шаге президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, венесуэльская оппозиция обвинила подконтрольных властям силовиков в сожжении «гуманитарной помощи» на границе с Колумбией. После Белый дом обвинил президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в уничтожении грузовиков.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что план Вашингтона по прорыву венесуэльской границы под предлогом доставки «гуманитарной помощи» с треском провалился.