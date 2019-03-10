Школьница из Саранска записала на видео танцы на братских могилах

В Саранске школьница устроила танцы под музыку на мемориальном кладбище, видео появилось в соцсетях и заинтересовало полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД по Мордовии.

Личность девушки установлена, сотрудники МВД проводят проверку, передает РИА «Новости».

Видеоролик с танцующей под музыку среди братских могил девушки был опубликован в группе «Саранск. Доска Позора» в соцсети «ВКонтакте».

На видео девушка показывает неприличные жесты, лежа на кладбище, где находятся братские могилы участников Великой Отечественной войны.

«Лайф» отмечает, что из профилей в соцсети видно, что подросток увлекается корейской поп-культурой и неформальной модой.