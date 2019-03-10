Болтон заявил о страхе Мадуро арестовывать Гуайдо

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что лидер венесуэльской оппозиции до сих пор не арестован, так как президент Венесуэлы Николас Мадуро боится отдать приказ об этом из страха, что его откажутся выполнять.

«Я считаю, что движущая сила сейчас на стороне Гуайдо», – заявил Болтон, добавив, что власти Венесуэлы не решились арестовать Гуайдо или его сторонников, передает ТАСС.

«Одна из причин этого заключается в том, что Мадуро боится отдать соответствующий приказ, так как ему могут не подчиниться», – считает помощник президента США.

В начале этой недели Гуайдо вернулся в Каракас и выступил перед своими сторонниками после недельного отсутствия в Венесуэле. Он беспрепятственно прошел таможенный контроль и прибыл к месту митинга.