Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Эфиопии в связи с крушением Boeing 737, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

В воскресенье утром в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737, на борту было 157 человек, никто не выжил. Сообщалось, что на борту были граждане 33 стран. В том числе погибли трое россиян.