Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла из «Санты-Барбары»

Известный актер Джед Аллан, известный по роли СиСи Кэпвелла из телевизионной саги «Санта-Барбара», умер на 85-м году жизни.

«Джед Аллен ушел сегодня. В своей фантастической актерской карьере он играл отца Иден – СиСи Кэпвелла – в «Санта-Барбаре». Его дар представлял собой грозную смесь профессионализма и вдохновения», – написал в своем Facebook его коллега по «Санта-Барбаре» Бон Мартинес, исполнивший роль зятя СиСи Кэпвелла.

Мартинес назвал одним из лучших подарков за свою карьеру возможность сыграть с Алланом в одном фильме.

Аллан также играл в сериалах «Дни нашей жизни», «Беверли-Хиллз, 90210».