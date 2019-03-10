Среди пассажиров рухнувшего в Эфиопии самолета мог быть россиянин

Посольство России в Кении выясняет судьбу россиянина, который приобрел билеты на рейс разбившегося в воскресенье самолета Ethiopian Airlines, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Олег Кипоренко.

«Мы располагаем информацией, что, возможно, на этом рейсе был российский гражданин. Эта информация проверяется. Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что этот человек должен был посетить Найроби с туристической целью.

Однако позже московский офис авиакомпании Ethiopian Airlines сообщил, что россияне не регистрировались на рейс до Найроби.

Также стало известно, что на борту было восемь граждан Китая.

В воскресенье утром в Эфиопии неподалеку от Аддис-Абебы потерпел крушение Boeing-737. На борту было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не выжил. Сообщалось, что на борту были граждане 33 стран.