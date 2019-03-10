Илон Маск начал постить российские мемы

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщение в Twitter о фестивале в Техасе картинкой, ранее появившейся в русскоязычном сегменте интернета с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?»

В Twitter The Onion сообщалось, что на музыкальном и кинематографическом фестивале South by Southwest (SXSW) в Техасе 650 тыс. раз сказали слово «инновации». Илон Маск отреагировал на запись картинкой, появившейся ранее в русскоязычном сегменте интернета с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?»

Неясно, отреагировал ли Маск таким образом на саму новость об инновациях (в прикрепленной им картинке мужчина использует сидушку от унитаза, чтобы удерживать бутылку с пивом перед собой), или на отдаленное внешнее сходство спикера фестиваля с мужчиной на картинке.

Ранее пользователи Twitter из США обнаружили мемы «Как тебе такое, Илон Маск?» в российском сегменте интернета и восхитились чувством юмора россиян.