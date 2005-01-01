Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне

Константинопольский патриарх Варфоломей в ответ на предложение Антиохийского патриарха Иоанна заявил, что не намерен выносить украинский церковный вопрос на всеправославный уровень.

«Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом», – говорится в тексте письма, содержание которого приводит ТАСС.

При этом Константинополь ссылается на то, что четыре православных церкви ранее «отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора».

Ранее протоиерей Московского патриархата Андрей Новиков заявил газете ВЗГЛЯД, что интронизация «лжемитрополита Епифания», которую проигнорировали как верующие, так и представители поместных церквей, – «это полный провал, позор и доказательство бессмысленности происходящего события».

Напомним, 3 февраля украинские власти организовали в Киеве интронизацию главы так называемой Православной церкви Украины. Патриарх Константинопольский Варфоломей не прибыл на организованное Киевом представление. Представители поместных церквей проигнорировали эту церемонию. Верующие также не собрались на площади перед собором.