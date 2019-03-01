Роскачество назвало способы защититься от шпионящих приложений в смартфоне

Роскачество опубликовало несколько рекомендаций, которые позволят обезопасить смартфон от шпионящих за пользователем программ.

Специалисты ведомства призвали относиться внимательней к запросам доступа к камере, микрофону, фото, геолокации и контактам от разных приложений, передает РИА «Новости».

В Роскачестве уточнили, что нужно проверить все доступы в настройках, при запросах приложений проанализировать, нужно ли давать доступ программе к этим возможностям.

По мнению экспертов, нужно ограничить доступ к микрофону разных мессенджеров, для конфиденциальности нужно отказаться от аудиосообщений и голосовых команд.

Приложения нужно загружать только из официальных магазинов, добавили в Роскачестве. Важно также своевременно обновлять операционные системы, но перед загрузкой новой версии важно прочитать перечень запрашиваемых прав.