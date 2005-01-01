Пятиклассник госпитализирован в Москве после избиения в школе

Пятиклассник попал в больницу в Москве после того, как его избил сверстник, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило из больницы 28 февраля, пояснил собеседник РИА «Новости».

«За помощью с ушибом, гематомой и тупой травмой поясничной области обратился 11-летний ученик пятого класса московской школы», – уточнил источник.

Он добавил, что школьник был госпитализирован в отделение хирургии. «Сам школьник объяснил, что его избил одноклассник», – сообщил источник.

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В начале этой недели в результате драки из другой столичной школы были госпитализированы четыре девочки. По данным источников, двух третьеклассниц привезли в больницу с закрытыми травмами живота, а у одной из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее СК в Приморье возбудил уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику в городе Большой Камень. Этот школьник, по словам учеников школы и их родителей, мучал остальных учащихся. В полицию также поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником.

Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.