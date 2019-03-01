Школьница умерла в приемном покое психбольницы под Калининградом

Следственный комитет проводит проверку после смерти 15-летней девочки в приемном покое психиатрической больницы в Калининградской области, сообщила представитель управления СКР по региону Наталья Гацко.

«По факту смерти девочки проводится проверка. На место происшествия выезжал следователь, назначен ряд экспертиз», – приводит ее слова ТАСС.

Гацко подтвердила сообщения прессы о том, что 11 февраля девочку доставили в Центральную районную больницу города Гусева, затем перевели в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы в Калининграде, 20 февраля – в психиатрический диспансер в областном центре, а затем в психиатрическую больницу в поселке Прибрежный.

При оформлении документов в приемном покое лечебного учреждения 21 февраля ребенок умер еще до приезда скорой помощи.

По информации калининградского интернет-издания «Клопс», 15-летняя школьница жаловалась на слабость, сонливость и рвоту. Медики заподозрили у подростка тяжелую депрессию и отправили в психиатрическую больницу. Издание сообщает, что в медицинском свидетельстве о смерти указано, что девочка скончалась от «левожелудочковой недостаточности», к которой привела «кардиомиопатия неуточненная».

Мать девочки заявила, что ее ребенок умер из-за неверного диагноза. За неделю школьница потеряла 10 килограммов, с трудом шевелила руками и еле держала голову, а уже после обращения к врачам, 20 февраля, оглохла на одно ухо. Два дня спустя у нее отнялись ноги. Сообщается, что врачи сделали томографию, гастроскопию, УЗИ, но никаких серьезных отклонений не выявили.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе областной прокуратуры, после смерти школьницы прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране здоровья детей.

За последнее время произошло сразу несколько громких случаев, связанных с гибелью несовершеннолетних. Так, 20 февраля в Кирове обнаружили тело трехлетней девочки. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания будучи запертой матерью в квартире на несколько дней.