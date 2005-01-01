Эксперт убежден, что Украина останется частью общеславянского мира

«Если Украина не расколется, то сохранится как бикультурная страна, в которой есть сильный русско-православный элемент и прозападный», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Он возразил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который больше не считает Украину частью общеславянского мира.

Директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский возразил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который вычеркнул Украину из общеславянского мира. Эксперт пояснил, что Украина неоднородна и большая часть страны по-прежнему придерживается пророссийской точки зрения.

«Сегодня политическую жизнь страны определяет запад Украины, который скорее греко-католический, чем православный, хотя и там есть православные включения. Люди, работающие в гуманитарном секторе правительства, скорее принадлежат этому греко-католическому течению. Спикер парламента греко-католик... Вся эта история с воссозданной православной церковью Украины (ПЦУ) тоже имеет яркий оттенок антиправославного контекста. Неслучайно греко-католики выдвигают предложения о слиянии с этой церковью. И это может давать для внешних наблюдателей, в том числе и Лукашенко, повод говорить о том, что Украина, как бы, уже выпала из общеславянского мира», – пояснил Погребинский.

Однако эксперт подчеркнул, что Украина идеологически по-прежнему разделена на две части, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Это разделение идет по всем принципиальным вопросам внешнего позиционирования.

«Запад и центр занимают откровенно антиславянскую позицию. Хотя вычленить ее не так просто, люди не говорят об этом открыто, но тем не менее, по факту реальных действий напрашивается такой вывод. Возьмем ту же борьбу с русским языком», – пояснил эксперт.

Что касается размышлений министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который считает, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины, то всерьез воспринимать претензии этого «ренегата» нет никакого смысла.

«На юге страны взгляды сбалансированы, к Европе и России предпочтения примерно равные. А восток по-прежнему определенно антизападный и пророссийский. В данном случае эти взгляды объединяются с идеями славянского единства и православия. На самом деле, это давление одной части Украины на другую. И сегодня эта прозападная часть контролирует власть, парламент. Все это происходит при поддержке западного мира, который всегда относился к славянам очень настороженно. Эта связь западного мира с контролем над Украиной может интерпретироваться так, как это делает Лукашенко. Но я считаю, что еще не вечер. Последнее слово еще не сказано... Если Украина не расколется, то сохранится как бикультурная страна, в которой есть сильный русско-православный элемент и прозападный. Это раньше существовало и теперь не уничтожено. Мы видим, что поддержка канонической православной церкви в десятки раз больше, чем вновь созданной», – подытожил Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ заявил, что Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянский мир, славянскую цивилизацию. «Нам необходимо быть вместе», – сказал Лукашенко.

По его словам, перед Минском и Москвой стоит «святая» задача - сохранить отношения между странами. «Слава богу, в России начали волноваться, наконец-то озаботились Союзным государством. С чего бы это? Ведь уже десятилетия прошли с той поры, когда начали курс на единение», – заявил глава Белоруссии, добавив, что его страна никогда не была и не будет нахлебником России.