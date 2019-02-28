Финалист «Лидеров России» этого года получил назначение

Роман Беагон, финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России», назначен директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Беагон приступил к работе с 28 февраля, сообщает НИАНН.

Беагон участвовал в конкурсе на замещение должности министра культуры Нижегородской области, был финалистом конкурса на замещение должности заместителя главы города по образованию, культуре и спорту.

Ранее он вышел в финал Всероссийского конкурса «Лидеры России».

Беагон родился 27 июля 1987 года, закончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальностям «Менеджмент организации» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Был советником главы города по культуре.

Ранее сообщалось, что 67 участников первого сезона конкурса "Лидеры России" получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, еще несколько – заместителями федеральных министров, в том числе и Илья Торосов.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя.

Конкурс 2018-2019 начался 10 октября прошлого года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.