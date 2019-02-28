Финалист «Лидеров России» этого года получил назначение

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НОВОСТЬ ЧАСА:Словакия объяснилась по поводу тайных баз США
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Россия проедает советское нефтяное наследие
Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю
Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале
Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»
Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
Восстановление доверия – базовое условие успеха России
Павел Данилин, политолог
Успешно решать задачи, стоящие перед Россией, в условиях дефицита доверия между властью и обществом не получится. «Холодная гражданская война» всех со всеми точно тут не поможет. Подробности...
Русский газ укрепил суверенитет Германии
Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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Политические аксиомы Путина
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Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
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