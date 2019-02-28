Путин выразил уверенность в преемственности отношений России и Израиля

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на сохранение преемственности в российско-израильских отношениях.

«Мы надеемся, что, несмотря на внутриполитические события, предвыборную ситуацию, что, как бы она не сложилась, преемственность в развитии российско- израильских отношений будет сохранена», – сказал Путин, передает ТАСС.

27 февраля российский президент и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы урегулирования сирийского конфликта.

Ранее заявлялось, что в Израиле при участии Путина будет открыт памятник жертвам блокады в Ленинграде.