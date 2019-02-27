Причиной взрыва на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек сообщил, что причиной взрыва локомотива и последующего пожара на вокзале, который унес жизни десятков человек, стала ссора двух машинистов тепловозов.

Согласно данным Генпрокуратуры, машинист врезавшегося в отбойник локомотива вышел из кабины своего тепловоза ради выяснения отношений с другим машинистом, который преграждал ему путь, передает РИА «Новости».

Чтобы избежать прямого конфликта, водитель преградившего дорогу тепловоза дал задний ход. В результате локомотив без машиниста стал быстро набирать скорость, пока не столкнулся с отбойником и пристройкой главного здания вокзала Каира.

Покинувшего свою кабину машиниста задержали во вторник вечером в провинции Мануфия, которая располагается к северу от Каира.

Момент взрыва локомотива попал на видео. Во время пожара на железнодорожной станции Рамсис погибли 28 человек и еще свыше 50 пострадали.

После трагедии на каирском вокзале министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой.