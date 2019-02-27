Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой в Каире

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими событиями в Каире.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы, произошедшей на центральном вокзале Каира. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте президента России.

Пожар на железнодорожном вокзале Каира вспыхнул 27 февраля. Причиной возгорания стало столкновение поезда с платформой. В результате пожара погибли 28 человек, еще более 50 пострадали.