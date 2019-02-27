Серьезный пожар вспыхнул на центральном вокзале Каира, много жертв

Из-за столкновения поездов произошел сильный пожар на вокзале в Египте, по данным СМИ, могли погибнуть два десятка человек.

Вышедший из депо поезд на высокой скорости врезался в крытую платформу, сообщает ТАСС. Произошел взрыв, после которого началось возгорание, немедленно перекинувшееся на одно из зданий вокзала.

На место трагедии вызваны десятки пожарных расчетов. В настоящий момент помещения вокзала эвакуированы.

По предварительным данным, погибли не менее семи человек.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на портал «Шурук Ньюз» сообщает о возможных 24 погибших и 50 травмированных.