Пожар на вокзале в Каире унес жизни 28 человек

При пожаре на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира 28 человек погибли и более 50 пострадали.

Россияне, по предварительным данным, при этом не пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство в Египте.

Вокзал посетил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, пообещавший в кратчайший срок найти и наказать виновных. На месте трагедии работает прокуратура.

Ранее сообщалось, что пожар возник при столкновении поезда с платформой.