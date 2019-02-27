Момент взрыва на вокзале в Каире попал на видео

На камеры наблюдения в Каире попал момент взрыва поезда после столкновения с платформой, запись опубликована в соцсетях.

Взрыв произошел после того, как локомотив на большой скорости врезался в платформу и у него загорелся топливный бак, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Рамсис в Каире возник пожар при столкновении поезда с платформой. 28 человек погибли и более 50 пострадали.