В крови сбившего пешеходов на Невском проспекте водителя нашли кокаин

Экспертиза показала следы кокаина в крови водителя, сбившего в минувшее воскресенье в центре Санкт-Петербурга пятерых человек, заявил источник в силовых структурах.

«Следствие назначило по делу Касымова несколько экспертиз, результаты одной из них стали известны в среду. Она подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство – кокаин», – передает ТАСС.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 24 февраля на Невском проспекте. Водитель BMW X6 Мурад Касымов не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов. На месте ДТП погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще три человека были госпитализированы. Сообщалось, что водитель был лишен прав на управление автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время Касымов арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».