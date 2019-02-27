Путин поручил освободить участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" от уплаты НДФЛ

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Русское общество консервативно и живет в согласии. Если совсем просто, то мы научились принимать красный свет светофора как разумный запрет, оберегающий нашу жизнь, и беспрекословно ему подчиняться. Подробности...
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          Путин поручил освободить участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" от уплаты НДФЛ

          27 февраля 2019, 14:24

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель", чтобы они смогли получать чистые выплаты до 1 млн рублей, как планировалось ранее.

          Глава государства распорядился решить вопрос налогообложения подъемных средств, получаемых в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель», передает ТАСС.

          «НДФЛ люди начали платить. Это значит, что «Земский доктор», а теперь и «Земский учитель», получает не 1 млн рублей, а 870 тыс. рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435. Ну зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги», – заявил президент.

          Напомним, Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель». В рамках программы педагоги, который решат переехать в малые города и села, получат выплату в 1 млн рублей.

          Также он поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет тоже могли получать единовременную выплату при переезде в сельскую местность или небольшие города. Подъемные для врачей должны составить 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.


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