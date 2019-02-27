Путин поручил освободить участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" от уплаты НДФЛ

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель", чтобы они смогли получать чистые выплаты до 1 млн рублей, как планировалось ранее.

Глава государства распорядился решить вопрос налогообложения подъемных средств, получаемых в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель», передает ТАСС.

«НДФЛ люди начали платить. Это значит, что «Земский доктор», а теперь и «Земский учитель», получает не 1 млн рублей, а 870 тыс. рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435. Ну зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги», – заявил президент.

Напомним, Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель». В рамках программы педагоги, который решат переехать в малые города и села, получат выплату в 1 млн рублей.

Также он поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет тоже могли получать единовременную выплату при переезде в сельскую местность или небольшие города. Подъемные для врачей должны составить 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.