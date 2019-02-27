Москвичей предупредили о резком падении давления

Атмосферное давление в Москве в ночь на пятницу, 1 марта, упадет с 746 до 723 мм рт. ст., сообщили в Гидрометцентре.

«О критическом понижении говорить не приходится, все в пределах нормы. Рекордно низкое давление для этого дня было зафиксировано в 1990 году и составило 720 мм», – отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

Кроме того, в пятницу произойдет магнитная буря.

«Некоторые метеочувствительные люди реагируют на это за сутки и сутки после магнитной бури. Поэтому не исключено, что именно завтра они это почувствуют», – отметили в метеобюро Москвы.

В среду же, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление в норме – около 746 мм ртутного столба.