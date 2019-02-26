Украинская певица Maruv после скандала с «Евровидением» обратилась к фанатам на русском языке

Украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в конкурсе «Евровидение» из-за «кабальных» условия контракта, обратилась к фанатам на русском языке, попросив их не обострять конфликт из-за этой ситуации.

«Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему», – заявила она артистка в Instagram, обращаясь к фанатам на русском языке.

Maruv отметила, что теперь у нее появилось время на подготовку сольного концерта в Киеве и нового альбома.

«Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я», – заявила артистка, попросив фанатов не вступать в конфликты из-за сложившейся ситуации.

Тем временем организаторы украинского отбора на «Евровидение» после отказа певицы Maruv и группы Freedom-jazz girls band представлять страну решили, что в конкурсе может принять участие группа Kazka.

Перед этим Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».