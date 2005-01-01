Украинский вещатель раскритиковал русофобию на отборе для «Евровидения»

«Евровидение» на Украине стало настолько политизированным, что, возможно, стоит рассмотреть отмену участия в конкурсе в 2019 году, заявила член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

Она отметила, что украинское «общество болезненно воспринимает возможность высказаться», передает ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.

НОТУ намерена обсудить вопрос об участии в конкурсе с артистами и продюсерами.

Кольцова выступила против «нулевого уровеня толерантности» к артистам, выступавшим в России или сотрудничающим с российскими коллегами. При таком подходе, по ее мнению, «никто особо не захочет принимать участие в конкурсе».

Она отметила, что исполнители, которые «в прошлые годы участвовали в нацотборе так или иначе тоже были каким-либо образом связаны с Россией – выступали или делали аранжировки».

Накануне Кольцова уже заявила, что телерадиокомпания не исключает прекращения участия в «Евровидении».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.