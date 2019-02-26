Совет директоров Газпрома утвердил отставку Голубева и Медведева

На заседании во вторник совет директоров Газпрома согласовал освобождение от должностей зампредов правления Валерия Голубева и Александра Медведева, сообщает холдинг.

Также одобрено прекращение их полномочий как членов правления. Всеволод Черепанов, который был освобожден от должности начальника департамента 307, который курирует добычу газа и нефти, также выведен из совета директоров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Медведев и Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Медведев решил сосредоточиться на работе в ФК «Зенит» и Международном деловом конгрессе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о громких отставках в Газпроме.