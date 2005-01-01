Газпром освободил от должности Александра Медведева

Заместители председателя правления Газпрома Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», – говорится в сообщении Газпрома.

Там же уточняется, что Голубев также освобожден от должности заместителя председателя правления.

Кроме того, от должности начальника департамента добычи Газпрома освобожден Всеволод Черепанов, который продолжит работу на другой должности в группе Газпром.

Медведев занимал должность заместителя председателя правления Газпрома с 2014 года, Голубев – с 2006 года.