Единую карту петербуржца запустят весной 2019 года

Создатели Единой карты петербуржца сообщили врио губернатора Петербурга Александру Беглову об этапе готовности системы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Электронная смарт-карта на первом этапе будет включать четыре приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись, передает mr7.ru.

Идентификационное будет содержать персональную информацию о держателе карты, транспортное – проездные билеты держателя карты, электронная подпись позволит оформлять юридические документы, а платежная – расплачиваться за товары и услуги на базе платежной системы «Мир».

Выдача и обслуживание карт будут бесплатными. Также в будущем карта сможет выполнять социальную функцию – она будет содержать информацию о мерах социальной помощи и поддержки, которые положены ее владельцу.

Участниками проекта являются организации, подписавшие соглашения с городом, – Банк «Санкт-Петербург», Банк ВТБ, «Сбербанк», а также Национальная система платежных карт.

Единые карты петербуржца запустят с 1 мая 2019 года.