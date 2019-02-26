В Петербурге создадут центр по организации соцобслуживания пожилых

В Санкт-Петербурге создадут центр организации социального обслуживания, который будет обеспечивать сопровождение пожилых людей, нуждающихся в социальной и медицинской помощи, сообщил председатель городского комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о том, что в ближайшие годы в стране нужно сформировать новые направления «на стыке здравоохранения и социального обслуживания». Глава государства отметил необходимость в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, учтя в ней в первую очередь потребности конкретной семьи и конкретного человека.

«В Санкт-Петербурге в рамках совершенствования системы долговременного ухода предусмотрено создание в текущем году Центра организации социального обслуживания, подведомственного комитету по социальной политике. Деятельность центра обеспечит включение механизмов долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в предоставление сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи каждого конкретного человека», – сказал Ржаненков, передает ТАСС.

Он отметил, что потребность в создании такого подразделения диктуется увеличением продолжительности жизни и ростом численности пожилых людей в Петербурге. Согласно приведенным им данным, сейчас в городе проживает 1,16 млн человек старше 60 лет, что составляет 21% от общей численности его населения, из них граждан старше 80 лет – более 218 тыс. человек.

Предполагается, что центр во взаимодействии с органами здравоохранения будет заниматься выявлением граждан, нуждающихся в посторонней помощи – как социальной, так и медицинской.

«Центр будет осуществлять обследование условий жизни гражданина, которое позволит принять правильное решение о необходимой конкретной помощи», – пояснил задачи нового подразделения Ржаненков. Вместе с тем, центр будет проводить сопровождение граждан при получении социальных услуг в различных сферах – здравоохранении, образовании, занятости, физкультуре и спорте и других.

Офисы центра будут расположены в 13 районах города, в их числе – четыре межрайонных бюро, они будут работать по принципу «одного окна» – там можно будет оформить необходимые документы на все виды помощи. Сопровождением людей в решении конкретных проблем будут заниматься социальные участковые. «Очень надеемся, что центр станет эффективным инструментом повышения качества и доступности социального обслуживания жителям нашего города», – отметил председатель комитета.

В этой связи временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов указал на важность подбора кадров для таких подразделений. «Нужно найти людей, которые с любовью и уважением относятся к пожилым людям, здесь не должно быть людей черствых. Это новое для нашего города, и мы не пожалеем ни средств для этого, ни каких-то других ресурсов», – резюмировал Беглов на заседании.

Ранее Беглов призвал активнее внедрять в Петербурге новые стандарты работы медицинских учреждений, экономящие время посетителей.

«Один из самых главных вопросов для нашего города – это вопросы здравоохранения. Нужно расширять сеть бережливых поликлиник», – отметил глава города. Он также добавил, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта бережливых поликлиник, по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту – с 40 минут до 19 минут. Вместе с тем, троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру - с 27 минут до 7,5 минут.

«По итогам за 2018 год удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. «Они были успешно модернизированы, это показало хороший результат, и дальше мы начали эти «бережливые поликлиники» тиражировать», – пояснили в комитете. В 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 – для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).