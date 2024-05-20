Политолог: Система праймериз в ЕР стала социальным лифтом для начинающих политиков России

Политолог Минченко: Открытая основа отбора перспективных управленцев в ЕР позволяет талантам выйти на передний план

Tекст: Олег Исайченко

«Современный избиратель становится все более прагматичным. Граждане ищут четкого и откровенного анализа происходящих событий. На этом фоне выигрышными смотрятся кандидаты, способные предоставить конкретный план действий. Беспристрастность и профессионализм – вот основные качества, служащие залогом победы», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Важно отметить, что процедура предварительного голосования становится своеобразным социальным лифтом для начинающих политиков. Открытая основа отбора перспективных управленцев позволяет талантам выйти на передний план. Приятно видеть, что руководство партии «Единая Россия» на системной основе занимается поддержкой механизмов первичной подготовки кадров», – отмечает он.

«Кроме того, праймериз напрямую связаны с повышением градуса легитимности всей избирательной системы. Граждане могут не только проголосовать за людей, чьи имена вписаны в бюллетень, но и повлиять на его итоговый вариант», – подчеркивает собеседник.

«Конечно, у данного процесса имеются и некоторые критики. Их основным аргументом становится тот факт, что процедура способствует двойному напряжению системы в рамках электорального цикла. Однако сейчас у «Единой России» уже имеется богатый опыт проведения подобного мероприятия. В этом году партия в пятнадцатый раз организовывает праймериз. Механизмы отработаны до безупречности», – резюмирует Минченко.

Напомним, с 20 по 26 мая «Единая Россия» проведет предварительное голосование. В рамках процедуры будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах. Второй год подряд в процедуре примут участие участники спецоперации, которых в этот раз стало в два раза больше.

Голосование пройдет по всей стране в электронном формате. При этом работа текущего праймериз пройдет с существенными изменениями. Так, бойцы СВО автоматически получают дополнительные 25% к своему результату, а каждый победитель должен будет стать сторонником или членом партии.

В этом году Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. В связи с назначением губернаторов четырех регионов на новые должности к 16 запланированным выборам добавились еще четыре субъекта РФ: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, а всего на сентябрь текущего года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

Всего в Единый день голосования пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний в 83 из 89 регионов страны. Выборы запланированы в большинстве субъектов, за исключением Ингушетии, ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей.