Депутат рассказал о своем понимании педофилов

Депутат «Справедливой России» в гордуме Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что педофилы не являются маньяками, так как «все по пьяни происходит».

«Меня напрягает, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», – высказался Колесников на заседании гордумы, передает портал 66.ru.

Кроме того, парламентарий пожаловался коллегам на свою соседку, которой кажется, что депутат травит ее газом, о чем она несколько раз заявляла в полицию.

Колесников обратился к главе регионального МВД Сергею Кулагину с просьбой усилить контроль за психически больными гражданами, добавив, что у «женщины башня свистит». Он выразил мнение, что участковый должен знать о жителях района с психическими проблемами.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в ответ на высказывание парламентария о педофилах сообщил, что вероятность рецидива у них составляет около 90%.

«По тем данным, которые имеются у меня, сегодня у преступников, совершивших преступление в области педофилии, рецидив – 90 процентов. Но даже у убийц рецидив до 10%.<...> Они (педофилы) используют различные способы: меняют фамилии и имена после выхода из мест лишения свободы. Как хотите называйте их, маньяки или не маньяки, но такова статистика», – пояснил Мороков РИА «Новости».