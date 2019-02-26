В Кремле прокомментировали дело Baring Vostok

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил, что глава государства не может вмешиваться в следственные действия.

«Президент, как всегда это происходит, он никоим образом не может вмешиваться в следственные действия, это первое. Ну и второе – еще раз можно только повторить, что и сам глава государства неоднократно это говорил: до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Путина информировали о письме Baring Vostok с призывом к нему взять под личный контроль дело основателя этого фонда Майкла Калви.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви. Глава МИД Сергей Лавров высказался об основателе фонда и его деле.