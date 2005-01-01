Умерла прославившаяся в 90-е российская топ-модель

Российская модель Ольга Пантюшенкова, получившая мировую известность в 90-е годы, умерла в возрасте 45 лет в Санкт-Петербурге.

Она ушла из жизни еще 6 февраля, но известно об этом стало только сейчас.

«Не стало Оли Пантюшенковой... Скончалась от рака... Когда-то очень давно, в 1990 году, мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними... И, как самые юные, сдружились... А сегодня я узнала, что ее больше нет», – написала в соцсети «ВКонтакте» давняя знакомая покойной Оксана Полевикова.

В 14 лет в 1991 году Пантюшенкова стала третьей на конкурсе «Супермодель СССР». Через несколько лет она стала работать на показах ведущих модных домов.

Год назад сообщалось о трагической гибели молдавской модели Playboy Анастасии Чекати. Ее зарезал собственный муж.